國家報漏名！尼日利亞百米女飛人憾失參賽資格

巴黎奧運女子100米跑初賽周五（2日）上演，惟尼日利亞飛人奧菲莉（Favour Ofili）就斯人獨憔悴，因為尼日利亞體育總會與當國奧委會忘記為她報名，令她未能出戰這個項目，這位跑手亦在社交平台發文，直言如果沒有人要為事件負責，日後難以再相信這些組織。

奧菲莉曾在英聯邦運動員奪得200米銀牌，今屆本來會參加100米、200米及4x100米跑，全力為國家衝牌，惟她日前收到壞消息，指由於尼日利亞體育總會及奧委會出現溝通失誤，未有為自己報名，以致不能參加100米跑。奧菲莉在IG發文，對此大感失望：「我不能參加100米跑的原因，竟然是因為體育總會及奧委會，未有為我報名，究竟我這幾年如此努力是為了什麼？」

奧菲莉更大爆3年前就因為尼日利亞體育組織行政失當，以致未能參加東京奧運，希望有人會為今次失誤負責：「尼日利亞田徑協會、反禁藥組織及奧委會，在3年前未有提供足夠資助予運動員，到美國作檢測，導致包括我在內等14位尼日利亞運動員，未能參加東京奧運。如果經過今次事件後，未有任何人要為事件，我以後仍可以相信這些組織嗎？」如今錯失100跑已成定局，奧菲莉亦只能無奈地為其他項目備戰：「200米即將舉行，希望國家體育總會及奧委會有為我報名。」