戰力麻麻兼慢熱　阿根廷半和有辦法

今晚男奧足8強壓軸尾場，由東道主法國男奧足迎戰阿根廷男奧足。法國男奧足雖然分組賽全勝晉級，但對手偏弱未受考驗，阿根廷男奧足實力麻麻兼慢熱，今仗遇強必定穩陣行先，半場和不妨再追。（HOY TV 76台周六凌晨3時直播）

法國男奧足喺A組3戰全勝以首名出線，入7球及保持清白之身，睇落攻守兼備。不過要留意，A組對手只係美國、畿內亞同新西蘭之流，「小高盧雞」確係未受考驗，而呢支由名宿亨利領軍、並有射手拿卡錫迪助陣嘅東道主，於初段面對有氣有力嘅對手，經常老鼠拉龜冇碇埋手，直到上場對弱旅新西蘭先至喺上半場領先，其餘兩仗都係去到下半場才打破僵局，甚至有少少沾染大國腳嘅悶蛋打法，表現穩陣有餘但唔算標青。

另邊廂，阿根廷男奧足本身實力一般，主帥馬斯真蘭奴又冇料到，佢哋喺B組落筆打三更，戲劇性輸畀摩洛哥，就算之後連贏伊拉克同烏克蘭，但祖利安艾華利斯等3名超齡球員，幾乎開賽前先入隊，冇乜點夾過，靠打天才波好難走得遠。馬斯真蘭奴深明自己隊波有幾多料，加上本身又慢熱，連同上屆在內，「小潘帕斯雄鷹」近5場男奧足，有4次開半場和，其中3次半場開0比0，今仗遇強必定先求穩陣，半場和捧得過。

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