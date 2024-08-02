香港隊　9月作客斐濟　初選名單出爐

香港男子足球代表隊將於9月到斐濟參加三角賽，足總周五（2日）公布初選名單，其中有8名外流兵入選，標準流浪小將趙正宇則首度獲「大港腳」徵召。

港隊將於9月2日至8日遠赴斐濟參與三角賽，對手除主隊斐濟，還有所羅門群島。足總是日公布46人初選大軍名單，當中包括8名外流兵，例如孫銘謙、安永佳、勞烈斯、徐宏傑及余煒廉等，而杜俊暉和米高暫時未有班落，標準流浪小將趙正宇亦首度入選。

港隊將於9月2日在將軍澳足球訓練中心，展開操練，並於當日下午啟程飛往斐濟，出戰三角賽，先後與所羅門群島及斐濟交手。值得一提，龐焯熙和亞歷斯祖則分別被足總「官宣」，加盟均業北區，以及外借重返東方。

港隊初選名單如下：

門將：龐焯熙 (均業北區)、葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、謝家榮 (大埔)

後衞：孫銘謙 (滄州雄獅)、周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖、黃梓浩 (東方)、 勞烈斯(廣西平果哈嘹)、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安 (傑志)、 周子謙、李毅凱、杜 度 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、賓紀文 (蘇州東吳)、余煒廉 (無鍚吳鈎)、徐宏傑 (雲南玉昆)

中場：趙正宇 (標準流浪)、林衍廷、余在言 (東方)、鄭展龍、顏卓彬、趙聡 悟、陳俊樂 (傑志)、顏樂楓、黃 威、胡晉銘 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、艾 華、 史提芬彭利拿 (冠忠南區)、潘沛軒、祖連奴 (傑志)、張憙延、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、杜俊暉、米高