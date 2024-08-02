完成巴黎奧運之旅　謝影雪：多謝我自己！

香港羽毛球名將謝影雪日前夥拍好拍檔鄧俊文，在巴黎奧運羽毛球混雙8強，力戰下不敵南韓組合，完成運動員生涯最後1次奧運之旅。「阿雪」周五（2日）在IG發文，向一直努力克服傷患，堅持出戰奧運的「自己」致謝。

「鄧謝配」日前不敵南韓組合，兩人賽後受訪時淚崩的一幕，令全港市民動容。「阿雪」是日亦在IG發文，坦言兩人起初狀態不甚理想，慶幸到去年下半年漸入佳境，再度闖出佳績，奪得年終賽資格，出現曙光：「今次奧運爭分前，我同『俊文』嘅狀態已經差到好似唔識打波一樣，當時幾乎無信心可以去到奧運，之後爭分初段雖然成績一直低沉，但後半年好彩突然回復狀態，更加可以打到年終賽。」

正當一切看似步入正軌時，可惡的傷病卻在此時找上門，「阿雪」道：「今年1月開季時喺印度拉親之後，好番之後就想打支針令膝頭無咁痛，但打完之後突然出現藥物敏感，有日瞓醒兩個膝頭腫痛到瞓覺時無法轉身，連去洗手間都要扶住，年初二當日行去醫院搵容醫生（容樹恒）條路時好似行咗好耐好耐，最後要坐上輪椅......」不過「阿雪」此時繼續帶傷上陣，直到經過8次MRI掃描，終於確診類風濕關節炎。

惟確診之時，已距離巴黎奧運不足1個月，「阿雪」為能在這個大賽登場，決定服藥減輕痛楚，但就第8次遇上甩骹：「嗰一刻好崩潰，好好彩容醫生雖然忙梗都即刻飛去醫院。好記得麻醉藥後，我問容醫生我仲去唔去到奧運，之後佢好有信心同我講無問題！令我本身由好崩潰變得安心落嚟。」最終「阿雪」如願出戰巴黎奧運，縱使未能得到獎牌，但她對自己表現感到滿意：「呢三年我覺得整個人已經谷到我自己嘅極限，但呢一刻我係好開心我可以做到自己目標，我比上屆更發揮到自己嘅能力，可以打番出一個似謝影雪嘅比賽比大家睇。」

最後，「阿雪」亦向「自己」致謝，表示日後會好好愛惜身體：「我覺得呢啲事比以前既謝影雪遇到，可能已經一早放棄咗，但經過今次，我覺得我真正學識咗及做到自己嘅座右銘。我都要好多謝我嘅身體，多謝你18年來比我用到五勞七傷，抱歉無將你哋照顧好，我以後會更愛錫自己了。」