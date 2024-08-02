八村壘因傷退隊　日本男籃憾負巴西無緣出線

巴黎奧運男籃項目周五（3日）於皮埃爾莫魯瓦體育場（Pierre Mauroy Stadium）上演分組賽B組最後一輪賽事，其中均吞下兩場敗仗的日本和巴西，進行火拼爭奪小組第3名出線權。日本隊在主力八村壘因傷退隊的情況下，賀堅臣和日籃新星河村勇輝轟26分和21分，最終仍未能助球隊反勝，以84：102再輸一場未能取得8強席位。

飾演「奇兵」的日本男籃，為唯一一支進入今屆奧運的亞洲球隊。惟他們於分組賽第2場對上法國以4分之差未能取勝，是日賽前亦傳出湖人隊前鋒八村壘因左側腓腸肌受傷的退隊消息，導致隊伍士氣受挫。

不過，今場日本隊仍頑強迎敵，首節頂住巴西外圍火力，戰成20：31未算落後太多。次節河村勇輝大放異彩，剷籃得分、「Step Back」三分及妙傳助攻樣樣都有，第3節初段更有中鋒賀堅臣連入3記三分波，單節狂轟16分，助球隊僅以73：77、僅4分落後進入決勝節。其後輪到巴西眾將發威，外圍投射回穩並增加防守強度，令日本隊在關鍵一節僅得11分。最終憑Bruno Caboclo取得全場最高的33分，助巴西以102：84獲勝，以1勝2負戰績排名小組第3，離晉級8強仍存有一線生機，而日本隊則3戰全敗慘遭淘汰出局。

A組的加拿大、B組的德國和法國，以及C組的美國共四隊已經取得8強席位，餘下一日賽事將決出剩餘的四個8強席位，分別為各組的第2名、以及成績最好兩支第3名球隊。