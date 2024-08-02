創香港最佳成績　趙顯臻：搏盡無悔！

香港賽艇代表趙顯臻時隔8年再戰奧運，今屆挑戰男子單人雙槳公開組項目，最終以第20名完成賽事，創香港最佳成績。今屆賽事趙顯臻面對世界級好手兩破「PB」（個人最佳時間），賽後他滿意成績，未來會繼續挑戰。

趙顯臻初出道就參加里約奧運雙人雙槳賽，今屆他取得公開組單人單槳資格，與身型力量更強的世界級選手較量，最後在第5日19-24名名次賽造出「PB」6分56秒65，總成績排第20名。趙顯臻表示作為運動員一定擁抱挑戰，未來仍會繼續越級挑戰公開組：「我每日好似和保特100米賽跑，今天這個奧運會我沒有贏到，不代表未來做不到，有朝一日，我們香港賽艇隊一定做到的。」

趙顯臻兩次破個人最佳時間，做到搏盡無悔，「我領先了1800米，然後教練說最後200米，最後20槳給他過了。今日的策略是一開始試下可不可以先衝出來，其實我很『over pace』（超過原定速度），最後真是力竭了，被他追過。我都再擠出僅餘的力氣都追不回了。第一日已破「PB」（個人最佳時間），最後一日再破，我已盡了所有的努力，所以都覺得很滿意這個成績。」

說到突破的關鍵，他感謝廣大市民的支持，令他更有動力比賽：「很多市民都會特意傳訊息給我們，給予很大支持。他們即使知道我只是去到排名賽，他們都沒有放棄支持香港運動員，所以我覺得一定要盡我們最大的努力去比這個賽，不可以『揸流攤』。所以賽前不斷跟自己說，「得㗎，趙顯臻，你可以做到的。」

巴黎奧運令他上了一課，但他笑言未有假放，很快又要備戰世錦賽：「過往比賽未試打到5場比賽這麼高強度。所以在我的賽艇生涯中這也是一個很好的經驗去鍛練我。3星期後我會參加加拿大舉行的世界錦標賽，可能明天又要開始訓練了，希望今日好好享受巴黎奧運。」