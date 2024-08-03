奧運瀟灑大叔受訪　滿載滄桑同唏噓

正所謂「誰沒有一些刻骨銘心事，誰能預計後果」，土耳其51歲零裝備射擊大叔巴黎奧運摘銀，網上發酵幾日已經紅遍全世界，傳媒對呢位外型酷似「職業殺手」嘅得獎者好有興趣，搵咗佢做訪問，答案充滿滄桑同唏噓，是一位51歲失婚男人故事。

瀟灑大叔Yusuf Dikec單手插袋，零裝備射擊嘅帖子，單喺社交平台X就超過9,000萬點擊，成為全球名人，網友紛紛想知道佢嘅一切，傳媒報道，Yusuf Dikec於2001年在軍隊服役期間開始參加射擊訓練，至於參加射擊比賽，據佢自己本尊所講：「係因為離婚後想搵寄托。」

問到點解唔使用輔助裝備，Yusuf Dikec回應：「我平時就係咁，T裇牛仔褲就得，世界上好多選手用一隻眼瞄準，但我就用兩隻眼，我做過研究，認為咁樣會準啲。」

對於自己成為名人，Yusuf Dikec就話：「世界談論嘅唔係我，而係土耳其，我只係一個象徵，好驚訝發展到呢一步，當然好高興世界各地網民咁積極。」

Yusuf Dikec表示，完成比賽後最想做嘅事，就係chur番口煙，並對住鏡頭表示：「Sharon（前妻），如果你睇到，請畀番隻狗我。」