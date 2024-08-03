【有片】奧運男足法國阿根廷爆衝突　22歲新星搞事食紅牌

去片睇法國同阿根廷球員爆衝突

周六(3日)凌晨奧運男子足球8強賽事，發生嚴重衝突事件，東道主法國以1比0擊敗阿根廷之後，得勢不饒人，賽後22歲中場安素米洛特故意走到對手面前慶祝挑釁，阿根廷球員立即火爆還擊，兩隊職球員加入「群毆」，令場面非常混亂，始作俑者安素米洛特被球證出示紅牌，將會停賽無緣4強對埃及。

今場大戰開波前已充滿火藥味，因為阿根廷早前奪得美洲盃冠軍後，網上流出影片見到安素費南迪斯等國腳，喺隊巴內唱種族歧視法國球員嘅歌曲，引起法國人強烈不滿，甚至牽連外交層面。

阿根廷男奧足首場分組賽對摩洛哥，有球迷瘋狂向阿根廷球員擲物，導致比賽一度暫停，阿、法今仗正面交鋒，外界已經預咗可能「出事」。

開賽5分鐘，法國由前鋒桑馬迪達頭槌頂入，迅速打開紀錄，比賽末段，米高奧利斯曾經射門入波，但因為有隊友犯規在先，被判入球無效，仍無阻法國贏波晉級。

球證吹完場之後，原來「大戰」仲未結束，雙方職球員爆發大衝突，經了解後證實法國中場安素米洛特故意挑釁對手，造成今次不愉快事件，就算比賽結束，球證仍然向呢位效力德甲球隊史特加嘅新星出示紅牌。

事後法國領隊亨利知道自己球員理虧，並作出道歉：「我為今次衝突道歉，絕對唔想見到發生呢種情況，我控制唔到，賽後安素米洛特被罰紅牌，佢咁做對於球隊毫無幫助，實在冇必要，我覺得唔高興。」安素米洛特補時已經被換離場，但賽後仍然搞事，導致停賽缺陣4強對埃及，實在無謂，可能會遭到內部處罰。