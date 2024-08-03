張之臻王欣瑜寫歷史！「臨時組合」奪銀結束神奇之旅

臨時拉夫組成的中國兩位網壇新星張之臻與王欣瑜，周五（2日）晚在巴黎奧運混雙決賽與捷克組合激戰三盤下，以2比6、7比5、8比10落敗，與金牌擦身而過收獲銀牌，但已為中國網壇寫下歷史一頁，迎來史上首面混雙獎牌。

張之臻與王欣瑜賽後以流利英語回答傳媒問題，「一塊銀牌很不錯，但可惜沒有拿到金牌，一開始可能不好受，但過了幾星期應該會很香。」張之臻賽後談感言，並與這位臨時拍檔不停說笑。

其實，中國隊能夠取得這面銀牌都相當神奇，來自廣東的王欣瑜於今屆奧運原本只參加女單及女雙賽事，但兩項均早已出局，然而張之臻在男單首輪出局後，由於原本混雙拍檔鄭欽文在女單躋身8強後體力不支，退賽混雙，然而奧運會規則上可以在賽前換人，即讓王欣瑜臨危受命上陣。

賽後王欣瑜憶述他倆的組合只是半小時內決定:「這面獎牌真是很幸運，原本當天下午想買機票離開，但機票太貴只想再等一等，正當進行身體治療時，收到張之臻的信息，剛好帶着球拍，就連打泥地賽的鞋都無帶，只穿了硬地場的鞋，就去比賽。」張之臻補充說當時要在半小時確定換人人選，他憶述首仗合作過程「全無方向」，但很慶幸二人很快就從磨合到配合，產生默契。

這對「臨時組合」首仗淘汰巴西組合，再轟走2號種子的澳洲組合及荷蘭拍檔躋身決賽，可惜最終與捷克的仙拿高娃/馬克激戰下落敗，無緣金牌。不過，王欣瑜曾於2023年與中華台北的謝淑薇合作奪得法網女雙冠軍，而張之臻亦與今年在澳網闖入男雙4強，各自在雙打都有經驗，可謂「一拍即合」。