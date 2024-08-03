美國女飛人里察臣超長美甲上場惹熱議

每個人都有「貪靚」的天性和權利，而這位奧運田徑女將就將這句話發揮得淋漓盡致。24歲的美國田徑短跑運動員兼世錦賽百米冠軍莎卡里理查森（Sha'Carri Richardson），常以長長的精緻美甲示人，為迎戰巴黎奧運，今屆莎卡里理查森也亳不例外地畫上精心設計的主題美甲，惹起網民熱議。

在莎卡里理查森近日分享的照片中，她向鏡頭展示了一對新造型美甲，指尖繪上美國國旗，以代表美國的車厘子紅和寶石藍配色作主題，貼上華麗的銀色閃鑽裝飾，十指均有不同的搶眼設計，各有重點，非常引人注目。

不過這款誇張的設計似乎就並非人人「受得落」，外界有部分人覺得難以接受，但愛美的莎卡里理查森表示，自己相當享受美甲為她的帶來的愉悅，尤其是在重要的奧運時刻，她認為是向世界大方展示自己的美麗的好機會，當以最佳狀態示人時，也令自己鬥志昂揚。

莎卡里理查森也笑說，她曾經在美國田徑錦標賽的起跑線上，等到大會鏡頭出現並宣布自己的名字後，才摘下假髮應戰，完全不掩飾愛美的心。今屆她繼續自在「做自己」，以另一種忠於自我的精神，點亮奧運舞台。

此外，里察臣在周三（2日）巴黎奧運會上以10秒94的成績位居第四，輕鬆晉級半決賽。里察臣是今年賽季最快的女子選手，六月曾跑出10秒71的紀錄成績，這位世界冠軍將於香港時間周日（4日）凌晨再度於女子100米半決賽亮相。