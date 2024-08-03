元川悅子：德女靠「加」時入四強

加拿大儘管被扣6分（因用無人機偷拍對手訓練），但上仗以1:0擊敗哥倫比亞後，分組賽3戰全勝，成功於A組以次名資格出線，實在令人難以置信。

在看來沒有希望的情況下，加拿大盡顯強大的心理質素，作出頑強奮戰，並且像之前兩場分組賽一樣（贏新西蘭2:1及贏法國2:1），再以1球擊敗對手。

其守衞雲妮絲姬莉絲於後防表現出色，個人亦一共攻入兩球，所以她將會是球隊在今仗的關鍵人物，而隊長謝絲費琳明的領軍及決定能力，亦對球隊舉足輕重。

德國上仗以4:1擊敗贊比亞後，3場分組賽一共攻入8球失5球，以B組次名資格晉級。

她們以1:4大敗於美國腳下後，成功作出反彈，擊敗了贊比亞。舒卓娜目前為止一共取得3個入球，展示出她的無比鬥志。她的決定力將會成為球隊能否擊敗加拿大的關鍵。

除了舒卓娜之外，今仗隊長阿歷珊達樸普的表現也對球隊十分重要，我感到如果她們其中一人能夠攻入1球的話，球隊贏波的機會亦會大增。

今場賽事難以預測。日耳曼女軍團被美國擊敗後成功反底，現時士氣高昂。加拿大在被扣6分的情況下，亦作出了很好的回應。不過，我認為加拿大今仗將會陷於苦戰，預計德國會在加時以1球險勝加拿大晉級。