「男飛人」刁俊稀首戰奧運田徑100米　預賽小組排第4

24歲的香港「男飛人」刁俊稀（Felix）周六（3日）於巴黎法國球場出戰男子田徑100米預賽，初次於奧運登場的刁俊稀，是港隊今屆奧運唯一田徑代表，最後他以10秒62成績，以第4名順利衝線。

世界排名第456的刁俊稀，預賽被安排在第3組第三線道，面對來自毛里裘斯、塔吉克斯坦、也門等的對手，刁俊稀以反應時間0.171秒，起段開初穩守於第二位置，唯毛里裘斯的比比，尾段慢慢帶出，最後與第二、三名的阿爾巴尼亞及塔吉克斯坦跑手，刁俊稀以0.02秒之差，排第4名衝線。取得首名衝線的，是世界排名第131的毛里裘斯選手比比，以10秒27直接晉級第1輪（大Q）田徑100米賽事。

由於只有每組前2名、以及其餘成績最好的4位晉級田徑100米第1輪，故此刁俊稀在預賽結束後，緣盡今屆巴黎奧運之旅。

刁俊稀5月在香港田徑錦標賽男子100米，以10秒33刷新個人最佳時間（PB）奪得冠軍，這位年輕港將今屆巴黎首獲田徑外卡，是繼蔣偉洪及黎振浩後，第三位獲外卡的香港田徑選手。

賽後初次踏上巴黎奧運的紫色跑道的Felix，表示自己雖然因傷未能達到個人最佳，但依然在國際最高水平的比賽中，盡可能享受其中：「始終比賽前兩三個禮拜腳部不適，影響訓練質素，所以成績略有欠佳，都盡量不給過大壓力自己，盡量享受中間跑步的過程，向世界級高手『偷師』」。

刁俊稀提到，此次奧運的比賽環境，與此前在香港的賽事有很大不同，賽場氣氛熱烈：「這次奧運的比賽，周圍座無虛席接近坐滿，加上觀眾的歡呼聲，給我帶來了全新的體驗」他表示雖然無法取得理想成績，但能夠以香港代表的身份參加奧運，對他來說已經是實現夢想的一刻，爭取在今後的比賽中取得更好的成績。