長跑選手亂入奧運短跑？龜速包尾衝線疑有內情

從未參與過短跑賽事的長跑手竟然可以獲准參加奧運100米？所羅門群島長跑運動員菲莉蘇亞 (Sharon Firisua) 周五（2日）在女子100米項目中，以超「龜速」成績14秒31「包尾」衝線，比世界冠軍里察臣（Sha'Carri Richardson）首輪預賽的成績，足足慢了3.37秒，此「龜速」成績更已是她個人的最佳記錄，賽後引起外界極大爭議。

根據菲莉蘇亞的官方資料顯示，今屆是她第三次參加奧運會，不過這是她首次作為短跑運動員在奧運會上陣，過去她分別在2016年里約奧運及2021年東京奧運上，參與5000米及馬拉松項目，今屆未有成功獲得巴黎奧運入場券的菲莉蘇亞，所羅門群島決定授予外卡資格，卻離奇地為她保留女子100米項目的席位。

失落今屆奧運資格，亦沒有獲得外卡席位的所羅門群島的百米冠軍女將，短跑運動員阿魯尼亞 (Jovita Arunia) ，賽後向傳媒抗議選拔不公的情況，失望表示會抵制及拒賽：「我才是（真正的）短跑運動員......我不知道出了什麼問題，這令人難以置信」。所羅門群島田總主席古阿里（Michael Kuali）回應指，自己也不清楚自家奧委會的決議，表示漏洞「令人震驚」，質疑選拔存在內情。