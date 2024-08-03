何詩蓓領銜戰4x100混合泳接力　排名第13初賽止步

由何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐和譚凱琳組成的香港泳隊，周六（3日）出戰女子4x100混合泳接力初賽，已為香港奪得兩面獎牌的何詩蓓是日任第2棒蛙泳，最終港隊合力游出4分03秒56，16支參賽隊伍中總排名第13位，遺憾未能奪得晉級決賽資格，初賽止步。

港隊於第1組、第1線道出發，並由歐鎧淳擔任第一棒，首100米背泳以1分01秒49暫列小組第7位；何詩蓓接棒後以1分07秒01完成蛙泳階段，惟交棒後沒有出現排名變化；第三棒的蝶泳由簡綽桐負責，這名小將中途被丹麥泳手發力反超，其後交棒時丹麥隊因偷步落水被取消資格，最後一棒的譚凱琳自由泳游出55秒30為小組第7名掂池，港隊以4分03秒56的時間完成比賽，總排名第13，無緣晉級決賽。

女子4x100混合泳接力初賽前三甲為澳洲、加拿大及中國隊，最快衝線的澳洲隊合力泅出3分54秒81、以1秒29領先第2名的加拿大隊，中國隊則以3分56秒34總排名第3位進入周一（5日）凌晨進行的決賽。

一眾港將賽後接受訪問，其中「五朝元老」歐鎧淳承認，本屆很可能是自己最後一屆奧運，但坦言對未來發展暫時未想太多：「當想起今屆很大可能是自己最後一屆，都有唔小心喊出嚟，很多謝自己多年來付出那麼多努力，亦好感恩能夠與大家一同完成這項賽事。」

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）就對能夠以接力賽，為奧運作結，感到興奮：「相比起個人賽，我更喜歡游接力，因為接力能夠與另外3名隊友齊上齊落。」談到今屆以兩面銅牌完結賽事，Siobhan稱比賽充滿變數，強調對自己演出感到滿意：「要贏一場比賽牽涉很多細節，只要當其中一環出現細微變化，就會令賽果截然不同，因此泳手表現不應單純以時間作判斷。至於譚凱琳及簡綽桐，就坦言自己盡力應戰，向市民支持致謝。