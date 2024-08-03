拳手性別惹爭議　IBA照向棄權意國女將頒「冠軍獎金」

阿爾及利亞拳手卡莉芙（左）被驗出具有XY驗色體，她的身份惹來爭議，意大利女拳手卡蓮尼

意大利女拳手卡蓮尼（Angela Carini）早前在巴黎奧運女子66公斤級拳擊16強，被阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）擊中，繼而於開賽後46秒投降，令外界熱論卡莉芙以「生理學上男性」的身體條件，參加女子賽事的公平性。事件持續發酵，國際拳擊總會（IBA）決定向退賽的卡蓮尼，頒發「奧運金牌級」獎金！擺明與國際委會（IOC）對着幹！

自卡蓮尼在女子66公斤級拳擊16強，被卡莉芙打倒決定退賽後，卡莉芙的性別就受到外界關注，因為她在去年3月在IBA舉辦的世錦賽被驗出具有XY驗色體（男性生理特徵），因而被取消參賽資格。國際奧委會（IOC）早前發現IBA管理出現貪腐，決定把IBA停權，並取代IBA舉辦奧運拳擊賽事，而IOC認為以染色體判定性別，有欠公允，決定容許卡莉芙參賽，引發今次「性別爭議」。

IOC於賽後力撐卡莉芙，指她的護照顯示其性別為女性，又征戰女子組賽事多年，故此IOC沒有打算取消任何拳手的參賽資格。IBA亦「不甘示弱」，向中途退賽的卡蓮尼頒發折合約38萬港元的「奧運金牌級」獎金，卡莉芙的父親則堅稱卡莉芙是女兒身，更認為卡蓮尼退賽，是她實力不足所致：「卡莉芙從出生到現在，都是1名女孩，那位意大利拳手（卡蓮尼）只是因為未能承受我女兒的力量，才退賽而已。」

25歲的卡蓮尼接受傳媒訪問時，公開道歉：「我要向對手說對不起，也要向所有人道歉，如果IOC認為她能比賽，我尊重這決定。我也為賽後未有和她握手感到不對。」

值得一提，早前同樣捲入性別爭議的中華台北女拳手林郁婷，日前打入8強後未有受訪，其後接受其他媒體訪問時，才開腔表示自己的演出尚算理想。