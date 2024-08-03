完成第5次奧運　歐鎧淳感觸落淚

【記者余樂詩巴黎直擊】奧運「五朝元老」歐鎧淳周六（3日）與何詩蓓、簡綽桐及譚凱琳於巴黎奧運出戰女子4X100米女子混合泳接力初賽，最終無緣晉級，完成今屆賽事最後一槍。由北京奧運到巴黎奧運，歐鎧淳游泳生涯經歷高高低低，她慶幸自己能夠5次代表香港來到五環舞台，賽後感動落淚：「這次很大機會是我最後一次去游奧運，這種代表香港去比賽的感覺，我相信我不游之後都會很掛念，現在就讓我好好記住這一刻。」

歐鎧淳（Stephanie）今屆奧運失落女子100米背泳資格，但她成功入選香港游泳接力隊，自北京奧運起連續參與5屆奧運，成為香港泳手第一人，同時追平「亞洲車神」黃金寶的5屆奧運紀錄。賽後，歐鎧淳來到採訪區，一開口就已經哽咽：「我好開心、好開心。今屆很多我的家人和朋友專誠來到現場，因為上次COVID沒機會見到我們比賽，今次大家可以來到參加巴黎奧運，跳進水的一刻就覺得今次我無論如何都會滿意的。」

今場初賽有不少香港人入場支持，更有人舉牌特別為歐鎧淳應援，令原本緊張繃緊的她暖在心頭，展露窩心的笑容，她感觸地說：「一直以來其實愈來愈辛苦，但是多得身邊的朋友這麼大力的支持，香港市民的支持，多謝大家一直看着我。我游之前很緊張，幸好我都有停一停去留意一下周圍。這次很大機會是我最後一次去游奧運，見到我們外套背面寫着香港，這種代表香港去比賽的感覺，我相信我不游之後都會很掛念，現在就盡力記住這一刻。」

32歲歐鎧淳早前在訪問中透露，自己參加完第3屆奧運已想退役，最後她堅持多游兩屆，原因只得一個：「其實就是『硬頸』。有種不甘心，覺得自己『還有貨』，覺得還能夠再突破、向前。我好想再證明給自己看，可以達到一些目標。」代表香港比賽18年，去過五屆奧運，連剛奪兩個銅牌的何詩蓓（Siobhan）都不禁讚嘆：「如何游5屆？因為她勁囉，她真的是個『Legend』（傳奇）！游泳是一個很苦悶的運動，我相信她的生涯有很多高低起伏，但是無論經歷了甚麼，她都繼續努力，現在還在這裡，去到最後一屆的奧運，所以我不知道未來還有沒有人做到。」記者笑問：「那你呢？」Siobhan斬釘截鐵地說：「不會，一定沒可能！我8年之後應該不可以繼續這樣游了，是她才可以那麼厲害。」

接力隊4人雖然都在世界各地訓練，但大家都是向着為香港爭光的目標奮鬥，訪問全程止不住眼淚的譚凱琳說：「好開心、好幸運可以在這個時代和這幾個泳手一起游。」首戰奧運的簡綽桐亦說：「賽前對奧運沒有概念，感謝隊友不斷鼓勵我，叫我相信自己。」Siobhan分享泳隊賽前「交換襪子」的甜蜜回憶：「我們泳隊關係很密切，而她們就是我的『世界級隊友』！」