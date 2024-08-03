奧運女單國乒内戰陳夢再挫孫穎莎　衞冕成歷史第4人

巴黎奧運乒乓球女子單打決賽於周六（3日）假南巴黎競技場（South Paris Arena）上演，由中國乒乓球代表兼「世界一姐」的孫穎莎與「世二」的隊友陳夢爭逐金牌，合演東京奧運決賽翻版戲碼，最終陳夢再以局數4：2取勝奪金，成為歷史上第4位於奧運成功衞冕的球手。至於孫穎莎則再摘銀，並無緣實現個人生涯大滿貫。

中國乒乓球名將陳夢和孫穎莎合力於上屆東京奧運收獲女子團體賽金牌，而兩人更是齊齊進入女單決賽，最終由陳夢以局數4：2擊敗隊友奪金。今屆她們再度一齊進入女單決賽，為中國代表隊穩袋金、銀2面獎牌。

孫穎莎以「世一」頭銜率先發威，更在「前輩」陳夢手中連得4分，首局贏11：4。陳夢快速調整狀態，第2局大部分時間領先，以11：7扳回一局，並贈孫穎莎在今屆奧運的首局敗仗。陳夢乘勢追擊，以11：4大勝局數領先2：1。孫穎莎不甘示弱，第4局主動進攻一度打出10：5，雖然被連追4分，仍以5個局點有驚無險鎖定勝利，再度扳平局數2：2。

關鍵的第5局，雙方多板來回互有領先，陳夢在落後7：9之際仍未自亂陣脚，連取5分「叫胡」，其後再贏11：6，以局數4：2的相同「劇情」再度擊潰孫穎莎，連續兩屆奪得女單金牌，繼鄧亞萍、張怡寧、馬龍之後，成為歷史上第4位成功冕衞奧運單打項目的球手。