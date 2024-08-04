曼聯吞利物浦3蛋　施洛完勝坦哈格

周日(4日)朝早喺美國上演嘅「雙紅會」，曼聯後防連番犯錯下慘吞利物浦3蛋，輸波之餘仲輸埋面子，事關曼聯領隊坦哈格3個月前，曾暗示同鄉施洛執教能力被誇大，今次施洛率領利物浦技術性擊倒曼聯，難怪坦哈格輸到面黑黑。

曼聯今場表現麻麻，進攻把握力弱之餘，防守更加漏洞百出，10分鐘卡斯米路被法比奧卡華路玩到跪低，後者輕鬆射入；36分鐘居迪斯鍾斯接應右路傳中近門射成2比0。61分鐘迪亞高祖達禁區內射門，奧拿拿撲波唔夠力彈番喺龍門口，被森美卡斯執雞湊成3比0完場。

曼聯5場季前熱身賽完結，一共錄得2勝3負成績，表現仍然好唔穩定，相反施洛夏天接替高普執教利物浦，短時間內就令「紅軍」踢出隊型，3場熱身賽連贏貝迪斯、阿仙奴同曼聯，前景一片光明。今年5月，坦哈格曾指施洛執教嘅飛燕諾被「吹得太大」，表現低過燕豪芬兩班。

坦哈格賽後表示：「我覺得所有曼聯職球員都仲得好好，集訓最後一日總係特別困難，大家都盡力付出，我哋喺比賽入面學到好多，依家要返英國好好叉電，再為之後比賽做準備。」