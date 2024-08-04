列迪姬4屆奧運稱霸800自　累積9金平史上紀錄

美國超級「飛魚」列迪姬繼續譜寫歷史，周六(3日)奪得巴黎奧運女子800米自由泳金牌，迎來生涯第9面奧運金牌，追平了前蘇聯體操名將Larisa Latynina，成為史上贏得最多奧運金牌的女將。

每年的8月3日，列迪姬總會想起這一天自己贏得生涯首面奧運金牌，當時只有15歲的她是一位內向的高中生，卻在2012年倫敦奧運震驚世界，奪得女子800米金牌，而時隔12年的今天，她再一次令世界體壇哄動。

有「女水怪」之稱的列迪姬在800米自由泳決賽，以8分11秒04力壓最大勁敵的澳洲名將堤密絲及美國的瑪頓，迎來她今屆奧運的第二金，並以累計9面奧運，成為美國首位四屆奧運在同一項目都能贏得金牌的女將，甚至是美國泳壇史上第1人，這項成就連傳奇泳手菲比斯都未試過。

同時，這面金牌亦讓列迪姬追平了前蘇聯體操名將Larisa Latynina，成為史上贏得奧運金牌最多的女運動員，並累積奧運獎牌達14面，「4次(奪金)的紀錄真是對我很大意義！」這位27歲的超級巨星表示:「8月3日是我2012年贏金牌的一天，我不希望8.3是我不想前進的一天，我給了自己很大壓力，很高興我做到了。」列迪姬在巴黎奧運已袋走2金1銀1銅的獎牌。

至於屈居亞席的澳洲堤密絲賽後亦對列迪姬表示敬服:「自我11歲開始，她就一直統治800米自由泳，下個月我滿24歲，這真是難以置信，她真是超勁!」

列迪姬的奧運獎牌大檢閱:

2012 倫敦 (1面)

金牌-800米自由泳

2016 里約 (5面)

金牌-200米自由泳、400米自由泳、800米自由泳、4ｘ200米自由泳接力

銀牌-4ｘ100米自由泳接力

2020 東京(4面)

金牌-800米自由泳、1500米自由泳

銀牌-400米自由泳、4ｘ200米自由泳接力

2024 巴黎(4面)

金牌-800米自由泳、1500米自由泳

銀牌-4ｘ200米自由泳接力

銅牌-400米自由泳