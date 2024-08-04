巴塞驚現「豪門殺手」　新星起孖擊敗皇馬

周日(4日)早上「美國之旅」熱身賽重頭戲，巴塞隆拿以2比1擊敗皇家馬德里，新星柏奧域陀繼上仗射入曼城大門之後，今仗更加梅開二度，成為「豪門殺手」，相信呢位22歲前鋒新一季可以獲得重用。

今場西班牙「國家打吡」開賽13分鐘，因為雷雨關係，暫停1小時，但並冇淋熄現場82,154位球迷嘅熱情，比賽重開後，兩隊亦交足功課鬥攻。24分鐘，皇馬新星艾達古拿曾經射門入網，但因為越位，慘食詐胡。呢位土耳其國腳仲有1次遠射，被巴塞隆拿門將達史特根接住，新兵安迪歷勁射貼柱出界。

巴塞隆拿不甘示弱，戰至42分鐘，前鋒羅拔利雲度夫斯基接應右路傳中，第一時間凌空傳畀位置更佳嘅柏奧域陀頂入打開紀錄。

換邊後冇耐，柏奧域陀近門剷入成2比0，近2場熱身賽入3球，呢位西班牙新星出身於基羅納青訓系統，上年夏天被外借去巴塞隆拿B隊，上季為巴塞B隊踢35場聯賽入18球，巴塞今夏正式買斷佢。

柏奧域陀技術全面，可以勝任前鋒同右翼，加上近期熱身賽表現出色，新一季應該可以獲得教練費歷克重用。

至於皇馬等到82分鐘，靠2位19歲小將合作破蛋，艾達古拿開出角球，由尼高柏斯頂入成1比2，但始終無法收復失地。

皇馬輸波之後，下場熱身賽將於周三(7日)早上對車路士，同日巴塞隆拿會鬥AC米蘭。