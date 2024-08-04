性別爭議女拳手打入四強淚灑當場　穩袋獎牌衝擊金銀

早前在巴黎奧運女子66公斤級拳擊項目，阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）陷入性別爭議風波，最後國際奧委會出手擺平事件，發聲明澄清卡莉芙符合參賽資格後，爭議主角卡莉芙於周六（3日）的八強賽中，以5比0的壓到性優勢，擊敗賽前曾質疑卡莉芙生理性別的匈牙利選手夏莫里（Anna Luca Hamori），順利打入四強「坐銅望金」。

此前幾天，女子66公斤級拳擊16強，意大利女拳手卡蓮尼（Angela Carini）被阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）於開賽後46秒擊中，繼而投降痛哭，抗議賽事不公。外界對卡莉芙的性別身份迷團，燃點起激烈的衝突和網路謾罵，質疑奧委會未有就參賽資格把關。卡莉芙的八強對手夏莫里，更曾於社交媒體發文，分享了一張具爭議的圖片，該圖片中一個長著角的卡通怪物與一名女拳擊手面對面，暗諷被驗出具有XY染色體的卡莉芙「是男性冒充的女拳手」。

而卡莉芙狀態似乎未有因外界輿論壓力受到影響，多番擊中匈牙利選手夏莫里，以三個回合5比0大勝的卡莉芙賽後激動哭泣，向家人粉絲揮手致謝後，卡莉芙短暫停下與阿爾及利亞電視台工作人員交談，然後徑直走向更衣室，未有接受其餘記者採訪。其後阿爾及利亞記者聲稱，卡莉芙台下對他們說：「我想告訴全世界，我是一個女人。」對手夏莫里則避談卡莉芙的性別爭議，說：「我只想專注於自己，為自己感到驕傲，因為我熱愛拳擊。對我來說這是一場艱苦的決鬥，但我已盡力，我很感激來到奧運，完成了兒時的夢想。」