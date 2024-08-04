奧運男籃8強出爐　美國隊以頭號種子晉級衝擊5連霸

賽前已經取得2場勝仗、穩奪巴黎奧運男籃項目8強席位的美國「夢幻隊」，周六（3日）續於皮埃爾莫魯瓦體育場（Pierre Mauroy Stadium）出戰最後一場分組賽，防守悍將賀列地因輕微「拗柴」未有出場，但最終憑新星「蟻人」安東尼艾華斯狂轟全場最高的26分，兌現奧運前的「隊内第一選擇」豪言，助球隊以104：83大炒波多黎各取得3連勝，並以最多净勝分成為8強的頭號種子，將於周二（6日）對上的巴西。

隨著由「小丑」祖傑率領的塞爾維亞於周日（4日）凌晨，以96：85擊退「奇兵」南蘇丹，巴黎奧運男籃分組賽完結，正式進入殘酷的8強淘汰戰。分組賽三戰全勝的美國、德國和加拿大，分別為1至3號種子，而美國與德國要打入決賽才會碰面；東道主法國、塞爾維亞和澳洲亦以小組第2名晉級8強。

此外，以成績最好的2支小組第三名晉級球隊分別為希臘和巴西，前者以-8净失分險勝南蘇丹的-17，取得最後一個8強席位，換言之，南蘇丹、以及小組第4的西班牙、日本和波多黎各提前結束今屆奧運之旅。

餘下的所有賽事將移師至巴黎市中心的貝爾西體育館（Bercy Arena）進行，周二（6日）將上演全部四場8強賽事，分別為美國對巴西、德國對希臘、加拿大對法國，以及塞爾維亞對澳洲；8月10和11日將輪流上演銅牌戰和金牌戰，男籃金牌誰屬將於巴黎奧運最後一日自見分曉。