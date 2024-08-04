有陣！大埔泰國集訓熱身賽第2擊砌北欖城

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港超聯球隊大埔周日（4日）下午出戰第二場泰國熱身賽，於北欖府大球場作客鬥T2球隊北欖城。「綠戰士」今場陣容有兩個調動，「新兵」杜國榆及韋法頓齊齊擔正，盧卡斯、馬卡雷拿及回歸大埔的伊高沙托尼為三叉戟，陳肇鈞在中場派牌，羅振庭、馬高斯山度士聯同加比爾鎮守後防，門將方面繼續派出謝家榮把關。至於上場對農布皮查亞正選上陣的鄭子森與謝臣，今場則先列後備。

正在泰國集訓的港超聯球隊大埔相隔兩日後，周日（4日）進行第2場熱身賽，作客鬥T2球隊北欖城。大埔上場不敵T1球隊農布皮查亞，且看經主教練李志堅調整下，一眾新、舊球員能否展現更佳默契。（on.cc東網周日下午5時按次收費直播）

大埔上場雖然由馬卡雷拿一度扳平，但最終仍以1比3落敗，主教練李志堅指由於集訓賽程頻密，會在賽事中盡量安排不同球員上陣，逐步操起狀態：「啱啱呢場派咗班主力擔正，踢落效果唔差，但因為我哋喺泰國，要8日內踢4場，有必要做輪換，所以都會畀多啲機會年輕球員，希望佢哋藉此提升狀態，表演一場比一場好。」此外，後衞馬高斯山度士和李家豪皆有輕傷在身，是役或會避戰。

至於上季以尾四完成T2聯賽的北欖城，季後進行大換血，只與7名球員續約，並羅致21名新球員，包括2019至20球季曾效力理文的巴西中堅夏祖爾（理文時譯名為迪奧高）等。隊中除夏祖爾曾效力理文，另有泰國中場彭敖迪在2015至16球季初，亦曾短暫效力標準流浪，然而因傷及仿真草場適應問題，未曾上陣便已解約離隊。