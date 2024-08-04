IOC主席為林郁婷卡莉芙澄清　巴治：護照上是女性

國際奧委會（IOC）主席巴治（Thomas Bach）周六（3日）在記者會中表示，近日被捲入性別爭議的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）和中華台北拳手林郁婷，都是作為女性出生長大，個人護照上性別欄是「女」，她們過去多年都以女性身分出賽，女性身份無庸置疑。巴治同時表示，國際奧委會絕不容許外界對兩人的惡意中傷與仇恨言論。

25歲的卡莉芙和28歲的林郁婷，是去年被國際拳擊協會（IBA）禁止參加世界錦標賽的兩名拳擊手，原因是被驗出具有XY染色體，未能通過性別資格測試。在巴黎奧運女子66公斤級拳擊八強賽中，意大利女拳手卡蓮尼（Angela Carini）只持續了46秒投降後，卡莉芙就成為這場全球輿論風暴的主角中心，引起社會爭議，持續發酵成罵戰。而國際奧委會主席巴治，記者會上回應提問時，對外界的流言表示離譜及極度關注，認為部分言論已構成嚴重歧視：「一個作為女性出生、長大、參加比賽並持有女性護照的人怎麼能不被視為女性呢？她們在巴黎奧運所受到的仇恨言論，是讓人完全無法接受。」

卡莉芙在於周六（3日）的八強賽中大勝對手5比0，她的母親艾琳在電視台採訪時，涙訴近日外界的惡意攻擊令卡莉芙陷入情緒低潮：「我為我的女兒（勝出比賽）感到高興，儘管種族主義和性別歧視的攻擊讓她心碎，但她仍然很勇敢」。