慘成籮底橙　意甲2大神鋒面臨「失業」

域陀奧森漢(左)及費達歷高基艾沙(右)今夏好大機會轉會。(Getty Images)

意甲2支勁旅祖雲達斯、拿玻里周日(4日)凌晨熱身賽分途出擊，但雙方射手費達歷高基艾沙、域陀奧森漢不約而同遭棄用，並冇入選大軍名單，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，2人今夏好大機會離隊。

祖雲達斯6月聘請新教練莫達領軍後，呢位41新帥無意留用費達歷高基艾沙，曾傳出羅馬、曼聯、利物浦等球會計劃接貨，但一直未有下文。莫達最近表明，希望盡快出售基艾沙：「我哋已經同基艾沙嘅經理人團隊講清楚，佢哋必須提供解決方案，盡快搵新球會加盟。」

現年26歲嘅基艾沙將於明夏約滿，祖記只要求1,500萬至2,000萬歐元(約1.7億港元)轉會費，但至今仍未收到其他球會正式報價，相信由於呢位意大利國腳近年經常受傷，令潛在買家有所猶豫。

祖雲達斯缺少費達歷高基艾沙之下，憑杜辛華荷域，丹尼路雷斯各入1球，喺熱身賽打和法甲球隊比斯特2比2。

至於拿玻里0比2不敵基羅納，域陀奧森漢唔見人，因為新帥干地打算出售呢位尼日利亞國腳，並簽入愛將盧卡古，域陀奧森漢獲得唔少大球會垂青，最大機會加盟巴黎聖日耳門。