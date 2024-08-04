馬蓮奮戰受傷淚別奧運　堅持不坐輪椅一拐一拐離場　

西班牙羽毛球天后瑪蓮，被視為球壇其中一位最不畏逆境、敢於對抗傷患的鐵血女戰士，今日(4日)在巴黎奧運女單4強戰中，一直領先中國的何冰嬌，可惜天意弄人，戰至第2局瑪蓮奮戰再次受傷，即使她治理後重新再上場拚鬥，然而痛楚使她無法比賽下去，跪在地上哭崩，成為奧運至今最悲情一幕。

2016年里奧羽毛球單打金牌得主瑪蓮，上屆奧運因治療半月板傷患而錯過東奧。今屆賽前豪言已100％恢復佳態力爭重奪金牌。她在過關路上一直表現勇猛，絲毫不覺得她曾做過兩邊膝的十字韌帶手術。來到4強她一路佔得上風，首局贏何冰嬌21比14。次局當這位應全英賽冠軍領先至10比5時，懷疑弄傷左膝，面露痛苦之情的瑪蓮戴上護膝後，堅持再上場繼續比賽，然而她再打兩球後，發覺腿部無法支撐下去，她俯身跪地兼雙手撐着，狀甚痛苦。

經教練團隊及醫療人員了解後，瑪蓮無奈退出比賽，何冰嬌也趨前慰問。大會推出輪椅協助瑪蓮，但她拒絕坐輪椅，堅強地撐着一拐一拐地步出球場，受到現場觀眾拍掌致敬。

何冰嬌躋身女單決賽，將惡鬥世界一姐、南韓球后安洗瑩爭冠。後者在另一場4強以局數2比1擊退印尼的董珍，大熱晉級。