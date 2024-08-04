全面撻着迎開鑼戰　些路迪讓球勝爆「基」

新一季蘇超開鑼，周日(4日)晚輪到上季冠軍些路迪登場，主場迎戰基爾馬諾克。些路迪實力大超班，已經連奪3季冠軍，球隊繼續由名帥羅渣士執教，水準有保證，相信今仗會強攻對手，力爭打響頭炮。雙方近4次對賽，些路迪全部上半場領先，預料今場屬於大炒格，些路迪讓2球照捧讓球主勝。(周日晚11時30分開賽)

蘇超傳統上屬於些路迪同格拉斯哥流浪「雙雄爭霸」，由2011/12年開始出現些路迪獨大局面，過去13季聯賽有12季由些路迪奪得冠軍。

呢支「無敵王者」今季保留原有班底，水準及默契有保證，近期踢熱身賽表現出色，包括以4比3擊敗英超冠軍曼城，更加大炒車路士4比1，兩位前鋒古橋亨梧、尼高拉斯古恩頻頻入波，已經操起狀態，相信可以迅速攻入基爾馬諾克大門。

至於基爾馬諾克長年屬於陪跑分子，雖然上季獲得聯賽第4位，但其實比些路迪少37分，可見雙方實力有極大差距。兩隊5月最近1次交鋒，基爾馬諾克主場慘敗0比5，上半場已經落後3球，今場需要作客，恐怕形勢更加悲觀。

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