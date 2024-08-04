感人場面！巴西女將「公主抱」抱走受傷對方

奧運會總有令人感動的時刻，周六（3日）在手球場館就有暖心一幕，巴西球手摩娜（Tamires Morena）把受傷的敵方球員抱出球場，場面感人獲全場觀眾掌聲。

賽事是一場女子手球分組賽，巴西在B組最後一場對安哥拉，比賽至中段雙方的比數已經拉開，巴西已拋離對手超過10分，而落後的安哥拉未有放棄，其隊長卡素瑪（Albertina Kassoma）在一次進攻後疑弄傷膝蓋倒地，巴西的門將都有上前問候及試圖與醫療人員扶起卡素瑪，嘗試步離球場。

摩娜見狀跑到即上前將卡素瑪以一個「公主抱」抱離球場，並輕放對手在敵方的後備席，即獲場內全場觀眾報以掌聲。」賽後摩娜表示卡素瑪是她多年的朋友，而且覺得她站起來很困難，所以沒理由不幫她。最終巴西今仗以30比19大勝安哥拉。