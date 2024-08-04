星級直播體驗　運動狂熱席捲MOSTown

巴黎體壇盛事進行得如火如荼，港隊連日來屢創佳績，將全城的關注度和熱誠進一步推高。恒基地產旗下MOSTown新港城中心，周六(3日)舉辦「星級躍動 直播派對」，大批市民在場内巨型電視屏幕前，直撃港隊今屆奧運唯一田徑代表刁俊稀出戰男子100米初賽。前港隊泳手朱鑑然，以及香港跳高運動員鄧伊程專程現身分析激烈戰況，並分享他們對體育的熱忱，聯同人氣藝人193@ERROR帶領現場觀眾一起為港隊集氣加油，現場氣氛相當熱烈。

是次活動更請來首位代表香港躋身花式足球世界盃總決賽、全國花式足球錦標賽亞軍得主，現役職業花式足球運動員施寶盛示範花式足球的技巧。本地霹靂舞精英Bboy Think & GJB霹靂舞團即場帶來充滿活力的霹靂舞，香港跳繩精英訓練社一眾獲獎無數的學員表演花式跳繩，以及韓國知名武術學院NRG Taekwondo Korea的跆拳道表演助興，讓市民一起投入四年一度的體育盛事。

這天港隊今屆奧運唯一田徑代表刁俊稀出戰男子100米初賽， MOSTown新港城中心盛大舉行「星級躍動 直播派對」，匯聚「港隊效應」引發的熱情及熱度，成功吸引大批市民駐足觀看，透過現場大電視見證刁俊稀首度出戰世界級體壇盛事，不少市民手持打氣道具為港將吶喊打氣，氣氛相當高漲。擔任嘉賓的朱鑑然和鄧伊程，在台上跟觀眾近距離大玩遊戲及派發禮品，又為賽事提供專業的分析和見解，豐富觀眾的觀賽體驗。

擁有運動員及藝人雙重身份的朱鑑然，以及鄧伊程也分享了自己的運動員生活和出賽經驗等，增加市民對體育活動的了解。兩人不約而同地強調多方面接觸運動的重要性，曾經是短池400米混合泳香港紀錄保持者的朱鑑然鼓勵年輕人要多作嘗試：「自小家人希望我能多接觸不同事物及活動，最後發現自己喜歡游泳，更幸運地被選入港隊，代表香港參與各大國際賽事。因此，我認為在運動領域中最重要的是保持開放心態和不懈嘗試的精神，最終引領你找到真正屬於自己的舞台。」

鄧伊程則表示：「今天能夠作為一名運動員站在這裏與大家見面，我感到無比榮幸。我從少便接觸各類運動，大部分的球類運動我都有玩過，田徑、游水也不例外。在嘗試不同興趣與工作的路上，我從沒忘記自己作為運動員的身分，亦感恩專注跳高項目為我帶來的成長和啟發。我也正積極準備11月舉行的亞洲室內暨武藝運動會，期待能夠像其他港隊選手一樣，在國際賽場上發光發熱。」

此外，施寶盛即席示範花式足球的技巧，兼教授現場觀觀眾入門動作。活動更有霹靂舞、花式跳繩及跆拳道等體育表演助興，讓市民一起投入運動狂熱。值得一提的是，霹靂舞在今屆比賽首次成為正式項目，藉着體育盛事的熾熱氣氛，加強市民對各項運動的認知。

MOSTown新港城中心還誠邀了前香港空手道精英代表李振豪，以及現役港隊空手道U21個人形「世一」運動員鄧宇軒，於指定週末主持空手道體驗工作坊，歡迎家長帶同小朋友到場參與。