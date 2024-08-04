法國撐桿跳猛男震驚一跳！紅爆網絡自嘲「高興令大家發笑」

法國撐竿跳好手阿米拿迪（Anthony Ammirati）之所以緣盡今屆巴黎奧運，原因令全世界觀眾相當「震驚」！這位東道主獎牌希望於初賽時，疑下體雄風過人而撞跌橫杆，慘遭出局命運，阿米拿迪的比賽片段迅速在網絡爆紅，他相當有阿Ｑ精神，笑言：「我好開心能令其他人發笑！」

21歲的阿米拿迪是2022歐洲錦標賽U20撐杆跳的金牌得主，他在今日的奧運初賽矚目上陣，現場觀眾都為他拍掌喝采。豈料他在比賽中挑戰5米70時，奮力一撐、似要越杆之際，其腿部似先碰到杆，而他的下體亦因太大而將橫杆打落，最終以5米60排名12，無緣晉級準決賽。

由於事發突然而畫面令人詑異，外國電視直播旁述員也出現一片緘默，定神後才表示阿米拿迪失敗「非戰之罪」。賽後阿米拿迪被問到感受，豁達的他表示：「我很開心自己的比賽能令其他人發笑，可能這一跳將為我帶來更多奇妙的東西呢，誰知道呢？」絕對懂得向前看！

網民瘋傳片段，看畢片段更踴躍留言，「輸了比賽，贏了網絡」、「他應該開心或不開心？」、「連支杆也妒忌他吧！」有網民更笑言：「這一跳比贏得奧運金牌來得更威水呢！」