安賽龍再入男單決賽　距奧運衞冕只差最後一步

巴黎奧運羽毛球男子單打周日（4日）續於拉夏貝爾門體育館(Porte de La Chapelle Arena)進行準決賽，上屆東京奧運金牌得主的丹麥球手「龍王」安賽龍(Viktor Axelsen)，以直落兩局擊敗印度小將拉克什亞(Lakshya Sen)，連續兩屆殺入男單金牌戰，將於周一（5日）與泰國選手昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn)合演最終對決力爭衞冕。

「世二」丹麥球王安賽龍於小組賽E組2戰全勝姿態晉級16強，其後以局數2比0淘汰新加坡球手骆建佑，未逢敵手強勢晉級4強；而拉克什亞則先後於16強和8強連挫隊友柏蘭奈(Prannoy Kumar)和中華台北好手周天成，打出驚喜。

開賽前安賽龍被看高一線，惟入局未較拉克什亞快，一度落後11：17陷於劣勢，更被對手以17：20取得局點，其後奮起直追並戰至「刁時」，憑「大心臟」連得5分並以22：20拿下首局。第二局安賽龍再打逆境波，但之後愈打愈順，最終贏21：14、以局數2比0淘汰對手，保持未嘗一個敗局的戰績，衝擊生涯第二面奧運男單金牌。

至於另外一場四強戰，由世界排名第8、八強爆冷擊敗「世一」石宇奇的泰國球手昆拉武特(Kunlavut Vitidsarn)對上馬來西亞的李梓嘉，前者以21：14、21：15取勝，順利獲得決賽資格，爭奪泰國羽壇歷來首面奧運男單金牌。