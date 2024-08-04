超癲！比利時車手踩足6粒鐘　包攬公路賽雙金成史上第1人

巴黎奧運「極限運動」比賽之一的男子公路單車賽於周六（3日）舉行，比利時單車選手艾弗奈保(Remco Evenepoel)以6時19分34秒首名衝線，在90名參賽車手中脫穎而出奪金，連同早前男子個人計時賽的首面金牌，成為歷史上首位在同屆奧運包辦兩個公路單車項目金牌的車手，實在是不可思議。

公路單車賽事起點設於特羅卡德羅廣場(Trocadero)，繞巴黎市區及近郊路段一周後，再返回艾菲爾鐵塔前的亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III)衝線。比賽路程全長273公里，將人類極限體現得淋漓盡致。

艾弗奈保曾於2022年世界公路單車錦標賽奪得冠軍，而他在13天前首次出戰的環法自由單車賽中獲得季軍。這位24歲的年青車手，是日挑戰今屆奧運公路單車賽，事實上，他早於7天前的個人計時賽，以36分12秒16的全程領先姿態，奪得生涯首面奧運金牌。

艾弗奈保起步至比賽後段的大部分時間都緊隨主車群内，在最後40公里時，他開始從主車隊中加速爬頭，並佔據領先位置，惟於倒數第2個爬坡路線、距離比賽餘下15公里時，他的戰車逐漸出現問題，更在最後3公里衝刺階段遭遇爆胎，令他不得已停下更換戰車，不過這時已經取得巨大領先優勢，最終以6時19分34秒首名衝線，成功膺得今屆奧運第2面金牌。

為比利時奪得今屆奧運暫時唯2面金牌的艾弗奈保，成為自1996年亞特蘭大奧運開始同時設公路賽和計時賽以來，首位奪得雙料金牌的選手。他衝線後心情如同雨後彩虹般，更於終點張開雙臂擺出勝利者「甫士」，賽後受訪時亦表示「雙料冠軍」並非是他的預期之内，現在他終於能夠釋放比賽壓力，與親朋戚友、乃至所有比利時人分享這一份得來不易的喜悅。