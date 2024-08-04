踩逾200公里後「上岸」　劉允祐：期待重整公路單車隊

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運公路單車賽，首戰奧運的香港代表劉允祐踩逾200公里後「上岸」，未能完成賽事，賽後他大感失望，但已盡全力，期待香港單車隊未來會有完整隊伍。

巴黎奧運男子公路單車賽全程長達273公里，港隊為適應時差和環境，提早近一個月到法國備戰，劉允祐力戰下只差四分一就能在夏樂宮前的特羅卡德羅衝線，賽後難免感到失望，他說：「我覺得今天發揮得一般般，其實最近的狀態是不錯的，今天反而沒有那麼好，170至180公里左右開始體能下跌，最後踩了200多就⋯⋯」

他形容這可能是他唯一一次來到奧運舞台，故他盡量享受其中：「我覺得我可以做得更好，但今次是目前為止最好的比賽體驗，可以在法國比賽，賽道沿途經過很多好美的名勝，又見到很多明星級車手，他們的實力真的很強，水平差太遠。」

由爭取奧運資格到最後出戰奧運，期間香港公路單車隊幾乎解散，劉允祐感激自己一直堅持，回顧過去幾年經歷時不禁落下男兒淚，「其實前幾年我想過放棄，現在雖然不是爭到很好的成績，但都總算達到了一些目標，多謝自己沒有放棄。」他昐望香港未來有更多人投入公路單車運動，可以重組公路單車隊。