奧運百米飛人誕生！美國尼拿斯9秒79奪金

巴黎奧運周一凌晨（5日）上演男子100米決賽，美國跑手尼拿斯跑出9秒79（.784），以0.005秒之差擊敗牙買加跑手湯遜，奪得金牌，第3名是美國跑手卻利，時間9秒81。

今屆百米飛人大戰競爭分成兩大陣營，是牙買加與美國跑手對決，牙買加擁有湯遜及沙維爾，美國則有尼拿斯、卻利及班拿歷克3位跑手。

尼拿斯在初賽隱藏實力，僅跑出10秒04，以小組次名晉級，準決賽排第1組，以9秒83小組次名，總成績第3晉級決賽，牙買加的湯遜則以9秒80首名、沙維爾以9秒81次名晉級決賽。

尼拿斯決賽見真章，排第7線道出賽，一直同湯遜鬥得激烈，兩人幾乎同時衝線，壓線後望住大螢幕等咗半分鐘，最終判決尼拿斯僅以0.005秒獲勝，時間9秒79（.784），湯遜時間是9秒79（.789），真係輸條鼻毛，卻利得第3。

27歲嘅尼拿斯係上屆東京奧運100米銅牌，2023世錦賽金牌，曾經狂言100米要跑9秒65，佢係漫畫《龍珠》擁躉，經常喺國際大賽扮「超級撒亞人」，今次奪金後，又當眾使出「龜波氣功」，佢亦係兩屆世錦賽200米金牌，稍後男子200米，又要睇佢表演。