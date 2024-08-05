三鐵女選手身體不適　比利時退出混合接力賽　

巴黎奧運三項鐵人混合接力賽周一（5日）展開，不過除昨日的練習，因水質污染物超標被迫取消。大會於賽前再宣布比利時因女子代表米歇爾（Claire Michel），日前參加女子組賽事後身體不適，將會整隊退賽，惟有關當局仍堅稱水質屬於可接受程度。

巴黎當局早在2015年已開始為奧運做準備，投資約15億美元翻新下水道基礎設施、升級污水處理廠等，然而開幕禮時的一場暴雨再令水質惡化，當中三項鐵人男子組賽事需要因此延期，而混合接力賽的賽前練習亦被迫取消。

除此之外，在混合接力賽賽前，更接二連三有選手感到不適，包括早前的瑞士男選手布里福德出現胃部感染，需要由替補頂上。同時比利時亦因女子代表米歇爾，在日前參加女子組賽事後，疑似接觸到大腸桿菌後無法再比賽，決定全隊退出；惟比利時奧委會並沒有具體講述米歇爾不適情況，僅稱希望之後的奧運三項鐵人比賽能吸取今次教訓，

至於世界三項鐵人協會及巴黎奧組委的聯合聲明則表示：「經過最新的測試，確定三項鐵人場地的塞納河水質，在近數小時已經有所改善，分析水質亦處於世界三鐵協會的可接受程度。」