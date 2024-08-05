田中鬥莉王：東道主勢擒法老王爭金

法國憑着桑馬迪達開賽5分鐘的入球一箭定江山，以1:0小勝阿根廷，成功晉級4強。

雖然教練亨利曾經是一位傳奇級前鋒，但我認為他的帶隊表現也相當好，不但令法國打造出具組織性的防守，更加令到陣中的球員踢出自己的最佳水平。他們表現穩定，有能力勝出任何賽事。

他們今仗面對防守緊密的對手，將需要再次交出好表現，另外亦要改善門前把握力，相當重要。桑馬迪達對阿根廷取得入球後，信心將會十分高，我預期他今仗會再度成為關鍵人物。

埃及於8強戰擊敗巴拉圭的過程，相當具戲劇性，於比賽末段扳平1:1的比數後，最終憑互射12碼以5:4贏波。

面對防守穩固的巴拉圭先落後，絕對是一個十分差的情況，但他們展示出反勝的強大決心，其防守也保持強勁。

今仗硬撼東道主法國，絕對是一場十分難踢的作客比賽，埃及定要保持強大的心理質素，確保他們不會受到現場氣氛而影響表現。伊巴謙阿度爾目前為止一共攻入3球，當中包括對巴拉圭時的扳平比數入球，今仗將會是球隊最具進攻威脅的球員。

由於法國的表現穩定進步中，故此我預計他們今仗可憑主場之利贏波，晉級金牌戰。