馬高芝「睡美人」相片爆紅　奪金獻離世烏克蘭隊友

馬高芝在奧運成功奪金，她在比賽中的休息相片再被瘋傳。（Getty Images）

烏克蘭「跳高女神」兼東京奧運銅牌得主的馬高芝（Yaroslava Mahuchikh）周日（4日) 在巴黎奧運女子跳高決賽，以大熱姿態跳出2米成績，成功奪得金牌，順利為國爭光，並將榮譽獻給因戰火而離世的烏克蘭運動員。

22歲的馬高芝周日（4日) 畫上代表烏克蘭國旗顏色的藍、黃色眼線出賽，她與對手奧莉拉格斯（Nicola Olyslagers）幾番試跳2米04及2米02不果之後，靠著一舉挑戰2米就成功，坐上冠軍寶座，澳洲選手奧莉拉格斯因嘗試次數較多，獲得銀牌。澳洲選手皮得森（Eleanor Patterson）與另外一位烏克蘭女將吉拉高（Iryna Gerashchenko）則以1米95並列銅牌。

因戰火被迫逃離家園，在自己的土地上成了流亡難民，排除萬難獲得奧運資格的馬高芝，一度只能躲於地牢訓練，馬高芝賽後感慨表示，她是用自己的方法為家鄉的同伴發聲：「500名烏克蘭運動員因戰爭喪身，他們再也不能出現在賽場，感受勝利。所以我很高興拿到這面金牌，這份榮耀屬於每一個逝去的運動員。」今屆奧運馬高芝憑對跳高的熱愛，克服戰火與恐懼，令象徵自由的烏克蘭國旗在奧運賽場上飄揚，讓國際看見和平的呼求。

擁有甜美樣子的馬高芝，加上她背後的經歷故事，早已深受粉絲關注，而今天的決賽中，攝影師的一張「瞓覺相」再令她在網絡上爆紅；因比賽期間每位運動員輪候需時，而她選擇躺在場上閉目養神，好好放鬆休息，然而這畫面即被當場攝影師補捉，畫面立刻在網路上引起瘋傳，令很多網民及粉絲留言形容就像「真人版睡美人」。