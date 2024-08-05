馬體會捐100萬予港超聯賽會　伍健讚對方陣容有誠意

傑志對馬德里體育會的友賽，將於8月7日在香港大球場舉行，馬體會周一（5日）率先抵港，吸引大批球迷到場等候，同日下午主教練施蒙尼、隊長艾斯派古達，更在香港君悅酒店出席賽前記者會，當中這支西甲勁旅即場宣布捐100萬港幣予港超聯賽會。

是日記招除傑志會長伍健、主教練卡度素、上演生涯告別戰的球員黃洋外，馬德里體育會亦派出主教練施蒙尼、隊長艾斯派古達出席。當中最震撼當然是馬體會決定捐出100萬港幣予港超聯賽會，作為菁英青年發展基金，伍健會後受訪回應道：「申請盛事基金贊助，需要有慈善完素，我同馬體會解釋依場波唔係普通比賽咁簡單。因為香港將會有U22聯賽，其中陳文俊安排咗獎金、球員生活津貼畀球員，馬體會聽完就話捐啲錢畀我哋，聽完都好驚訝。」

馬體會球號球星基沙文早前拍片，表示自己在參與歐國盃後，需要時間恢復，避免在新球季受傷，因此將不會隨隊東來。對於今次對手訪港名單並非「夫添」，伍健則有以下看法：「2、3月馬體會話有10個頂級球星嚟，最後有6個唔嚟，當中3個因為轉咗會，包括莫拉達、沙奧尼古斯同迪比。基沙文、奧比歷就身體狀況不宜作賽，咁佢哋兩個嚟之前，上場喺西班牙對基達菲都冇踢，迪保羅係合約容許佢放假。」伍健續指頂替他們來港的祖奧菲歷斯和阿歷山大索洛夫同樣非常出色，認為對方派出的陣容頗具誠意，故並不存在欺騙成份，自己對此沒有任何投訴。