上演生涯最終章　黃洋：經歷咗一個循環

港超聯球會傑志將於周三（7日）的「中銀人壽盃」，坐鎮香港大球場友賽西甲強隊馬德里體育會，這場亦為黃洋球員生涯告別戰。他周一（5日）現身賽前記招，坦言對歸隊參與操練有所感觸：「好似經歷咗一個循環。」

「黃洋大哥」對上一次在正式賽事上陣，已數到5月26日的港超煞科日，當時他已決定在季後退役，又稱暑期會以另一身份回歸，正式跟球迷說再見，引起外界無限聯想。如今謎底終於解開，黃洋將以面對馬體會的「中銀人壽盃」，為球員生涯最後一戰，他近日亦歸隊參與操練，笑言需時重拾狀態：「我對上一次踢波已經係兩個月前嘅事，到呢排返嚟練波，一跑步就知『今次死啦！』，不過我會盡力練習，跟上大家進度。」

談到以馬體會為生涯告別戰的對手，黃洋指雖然以往曾與外隊踢表演賽，但承認今次可能為「職業生涯最大挑戰」：「當年（2011年）車路士嚟香港踢友賽，我有3個禮拜去準備，但今次得番1個禮拜，情況嚴峻得多，不過其他隊友練波嗰陣好認真，當呢場係正規比賽踢，希望到時可以表現到應有水準。」

從2011年一直為傑志效力的黃洋，又指最近歸隊練習後有所感觸：「今次返嚟嘅感覺，同十幾年前第一次跟傑志練波有啲似，我一樣會要求自己盡力做到最好，只係當年入嚟嗰陣，成隊都冇人識我，今次返到嚟，個個都叫我『大哥』，好似經歷咗一個循環咁。」