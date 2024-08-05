克服塞納河水質問題　德國奪三鐵混合接力金牌

巴黎奧運周一（5日）舉行三項鐵人混合接力賽，惟由於塞納河水質近日未達標準，以致近兩日的三鐵混合接力的游泳練習，需要取消。最終德國隊成功排除萬難，自2008年北京奧運後，再次奪得這個項目的奧運金牌。

自巴黎奧運開幕以來，塞納河的水質就一直受到關注，早於7月尾就因該河水質不合標準，需要推遲三鐵男子個人賽，近日又因塞納河污染物超標，取消3、4日的三鐵混合接力游泳練習。直到是日三鐵混合表力開賽前，主辦單位宣布比利時女將米歇爾（Claire Michel），日前參加女子組賽事後身體不適，整隊決定退出賽事，令外界對塞納河的水質打上問號。

結果三鐵混合接力賽在一片爭議聲下，順利舉行，最終派出添曉域（Tim Hellwig）、達絲治（Lisa Tertsch）、盧赫斯（Lasse Luehrs）及蓮達文（Laura Lindemann）的德國隊，以1小時25分39秒完成賽事，以1秒之差力壓美國及英國，奪得自2008年北京奧運後，再度奪金兼國家史上第3面三鐵混合接力奧運獎牌。

蓮達文賽後受訪，大讚隊友表現出色，值得贏取金牌：「我在比賽中只專注做好自己，豈料最終能贏得金牌，這刻的感覺實在難以用筆墨形容，很多謝幾位隊友都能交出好表現，才能達成這個偉大的成就。」