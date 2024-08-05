法國唔齊腳「細」頂埃及

男奧足4強尾場，東道主法國男奧足迎戰埃及男奧足。「小高盧雞」秉承大國腳嘅穩中求勝風格，至今仍保持清白之身，防線猶如銅牆鐵壁，今仗人腳不整會先求穩陣，埃及男奧足同樣守得，預計今場會陷於拉鋸，寧捧2.5球入球細。（HOY TV 76台周二凌晨3時直播）

由於今屆法國雖然喺8強淘汰死敵阿根廷，但中場安素米洛特玩嘢走去阿軍後備席慶祝，引發雙方職球員衝突，最終安素米洛特領紅牌被逐，另一中場文奴干尼累積黃牌夠數，兩人今仗齊齊坐波監，實力打折扣。

雖然「小高盧雞」主帥亨利係前鋒出身，但佢似乎有向前隊友、現任法國國家隊領隊迪甘斯偷師，採取務實求穩戰術，今屆表現極之穩定，4戰全勝之餘，至今仲係保持不失。佢哋以控制戰局為主，唔會心急，睇準對手犯錯先作出致命一擊，寧願悶悶哋贏，當中頭兩輪對美國同畿內亞，都係等到下半場先打破僵局，可見一斑。

另邊廂，由前阿仙奴中場艾利尼領銜嘅埃及，同樣係打穩陣波，今屆4場法定時間錄2勝2和，其中3場開2球或以下。查實呢支非洲球隊一向守強於攻，連同上屆在內，近8場男奧足有7次開2球或以下，今遇東道主更加唔敢冒進，入球細係不二之選。

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