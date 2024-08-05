無聲控訴選手村！意國飛魚捷斯安寧願瞓公園

瞓公園竟然舒服過選手村！今屆巴黎奧運選手村無冷氣一直為人詬病，連贏了男子100米背泳金牌的意大利美男飛魚捷斯安（Thomas Ceccon）也吃不消，被野生捕獲他睡在公園長櫈旁的草地上，仿如是對主辦單位的不體貼作出無聲的控訴。

捷斯安於游泳館上魅力四射，憑出色技術及力量、加上擁有人魚線的超Fit身型而惹來艷羡目光。但蘇丹賽艇手阿里沙一次逛公園，無意中揭發了令詑異的一幕，片中只見捷斯安舖了一條白色毛巾在草地上，依傍着一張長櫈，屈膝安睡，隨身背囊就放在一邊，進入甜睡一人之境。

捷斯安曾向傳媒發牢騷，指「選手村很熱，沒有冷氣之餘，食物也很差，不少運動員也搬出了。這是眾所周知的事情。」他還將自己在200米背泳失利部份歸咎於選手村的不善，因為他一直住得不愜意，身體狀態難以恢復。

「對於未能打進200背決賽，我實在很失望，不過我真的太疲憊了，晚上或下午也不能好好入睡，很嘈吵也太熱，這令我十分掙扎。」為了逃避選手村，捷斯安最終選擇瞓公園，不知賽會主事人看到相片後又有何反應呢？