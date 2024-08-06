奧運感人一幕　比莉絲下跪向金牌致敬

【記者余樂詩巴黎直擊】美國體操天后比莉絲周一（5日）於巴黎奧運連續兩項失金，不過她選擇笑着離場，賽後亦盡顯風度，與摘銅的隊友Jordan Chiles向巴西金牌得主安祖迪致以最高敬意，雙雙做出跪拜動作，成為今屆奧運經典一幕。

美國體操天后比莉絲上屆奧運以心理健康為由中途退賽，3年後在巴黎奧運強勢回歸，帶領美國隊奪得團體金牌，自己亦在女子個人全能賽及跳馬項目封后。已袋3金的她成為周一焦點，惟她在平衡木失手落地，僅得第4名。休息兩小時後，出戰強項自由體操，以難度分高達6.9分動作出擊，惟落地不穩出界，最終僅負巴西好手安祖迪得第2。

25歲巴西體操選手安祖迪曾經歷3次ACL重創，今屆奧運首次在自由體操擊敗美國天后比莉絲，生涯首奪奧運金牌，已令現場巴西粉絲陷入瘋狂。頒獎時更出現感人一幕，比莉絲和經上訴後奪得銅牌的美國隊友Jordan Chiles齊齊單膝下跪，向安祖迪做出跪拜的動作，贏得全場掌聲。

比莉絲今屆奧運以3金1銀作結，總結3屆奧運豪取7金2銀2銅共11面獎牌，創現役最多獎牌紀錄，她戴著象徵「Greatest of all time（史上最強）」的山羊頸鍊，實屬當之無愧。比莉絲前一天才說笑：「我不想再對Rebeca（安祖迪）了，好累啊。」今天她們再演激戰，賽後比莉絲就以「女王」形容這位勁敵，心胸之廣更令人佩服。

比莉絲曾出現「空中失感」，無法做出熟悉的翻轉動作，3年來她不斷接受心理治療，克服心理創傷，最終回歸五環舞台，對她來說能否拿到金牌不是最重要：「幾年前，我沒想到我會回到這裡參加奧運會。所以，能夠參加比賽然後帶著四枚獎牌離開，我並不為此生氣，我為自己感到非常自豪。」