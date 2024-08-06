法國男奧足加時反勝埃及　決賽撼西班牙

周二(6日)凌晨巴黎奧運男足4強，東道主法國憑效力水晶宮嘅桑馬迪達梅開二度，喺加時戰以3比1反勝埃及殺入決賽，佢哋嘅對手將會係西班牙，呢個決賽戲碼確保男奧足金牌，將會相隔32年再由歐洲球隊奪得。

被視為金牌熱門嘅法國，62分鐘先被埃及攻陷，主隊全力反撲，完場前7分鐘由桑馬迪達接應米高奧利斯傳送追平。加時開始埃及即有奧馬法耶茲2黃1紅被逐，法國佔盡優勢下，憑桑馬迪達同米高奧利斯各入1球，最終反勝3比1入決賽。

法國領隊亨利賽後表示：「當你見到其他法國運動員不斷贏獎牌，我哋同自己講唔可以令法國人民失望，依家我哋已經做到，只係睇獎牌係咩顏色。我覺得自己發緊夢，亦唔想咁快醒番。」如果法國贏男奧足金牌，將會係亨利執教生涯第1個重要賽事冠軍。

法國決賽對手會係西班牙，佢哋喺4強以2比1擊敗摩洛哥，西班牙喺1992年奧運贏得男奧足金牌後，呢面金牌過去5屆都由美洲球隊奪得(巴西2次、阿根廷2次、墨西哥1次)，今屆歐洲決賽，確定男奧足金牌會相隔32年後重返歐洲。