維港泳11月10日舉行　名額4,000個今起接受報名

維港泳今日起接受網上報名，至8月26日截止。

年度體壇盛事新世界維港泳將於今年11月10日（周日）舉行，同場更會舉行「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」。賽會宣布今日起接受網上報名，至8月26日截止。今屆賽事以「躍在維港閃亮全城」為主題，並首設「同行者」安排，讓泳手與親友一同出發在維港暢泳，為活動帶來開心正能量。

今屆維港泳繼續分為「優悠組」和「競賽組」兩大組別，參賽名額共4,000個。參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。其中，「競賽組」分別設有公開組」及「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約五公里，亦是這項錦標賽相隔12年後再度在維港上演，每個亞洲國家或地區最多可派出3名男選手，以及3名女選手出戰。至於「公開組」的賽道則維持約一公里長。

中國香港游泳總會會長王敏超表示：「今屆新世界維港泳將有『亞洲公開水域游泳錦標賽』載譽歸來，令此香港年度游泳盛事重新踏上國際體壇舞台。為令賽事更國際化，今屆『公開組』及『優悠組』歡迎粵港澳大灣區以外泳手參與，讓不同國家或地區人士可以齊聚維港，一起享受暢泳的喜悅。」

新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥指出：「維港泳是當中一項年度體壇盛事，加上巴黎奧運熱潮席捲全港，令這項維港盛事更具意義，期望賽事能吸引更多來自不同國家或地區的泳手及旅客來港，為香港帶來新商機。」