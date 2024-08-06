攜癌逝隊友遺願征奧闖8強　日本男排戰滿5局憾負意大利

「正因為沒有翅膀，所以人們才去尋找飛翔的方法！」象徵小巨人「日向翔陽」的西田有志、打不倒的自由人「西谷夕」的山本智大、穩重的隊長石川祐希、「司令塔」二傳手關田誠大、超新星高橋藍……被稱為「龍神NIPPON」黃金世代的日本男排，總會讓人直接聯想到日漫《排球少年》的熱血畫面和情節。

早前贏下今年度VNL亞席的日本男排，以「世二」身份再次進軍巴黎奧運舞台，並以分組賽1勝2負的戰績出線，其後於周一（5日）的8強賽對陣分組賽3戰全勝、來勢洶洶的意大利，戰況相當緊凑，在先贏二局25比20、25比23「叫胡」的順境下，被對手反撲並連失三局25比27、24比26、15比17，在歷時長達2個半小時的比賽中慘遭反敗。

日本男排連續兩屆8強止步，最後一刻「排球少年」們互擁落下男兒淚，惜未能完成已癌逝的國家隊隊友藤井直伸的遺願，距離打破塵封近半個世紀的奧運4強紀錄「只差一點點」，而安躺在球員休息板凳的藤井直伸照片，讓不少球迷為之動容，最終日本男排眾將亦拿著照片拍下大合照，正式告別五環舞台。

隊長石川祐希肩負重任，此役狂轟全場最高的32分，成為今屆奧運首位單場取得30分以上、歷史上單場得分第4高的球員，但他賽後仍然覺得自己做得未夠好：「未能充分發揮『隊長』這一角色，即使是隊内的王牌，但感覺自己沒有足夠的力量，無法領導隊友取勝我深感遺憾」，在生死局的15分平手之際，由他發動的進攻被對手擋下導致失去關鍵一分，石川祐希對此表示：「我應該負上最大責任，但比賽很多時候就是如此。但我們是一支頑強的球隊，我們也拿出了最好的表現，儘管這次奧運未能取得很好的結果，但未來我們依然會繼續努力，感謝所有支持我們的人！」

賽後「混血新星」主攻手高橋藍緊擁教練並落下熱淚，對於首次隨隊征戰奧運，他表示：「我已經在這裡（國家隊）三年了，當然我們為了在奧運上獲勝也付出了很多努力，感謝一眾隊友陪伴我成長！」而《排球少年》原作畫家古館春一亦親筆為日本男排作畫，致敬他們在奧運上的付出。

正如《排球少年》中激勵無數影迷的一句「不要低頭！排球永遠是向上看的運動」，相信日本男排能夠從挫折中成長，在4年後帶著信念重返奧運賽場！