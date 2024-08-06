巴西「獨臂女乒」奧運登場：等22年終於來到了

「永遠不要放棄你的夢想，無論你只有一條腿還是一隻手臂，相信一切皆有可能」。（般娜阿歷山大 ig圖片）（Getty Images）

2020東京殘奧乒乓球女單銀牌得主，29歲的巴西選手般娜阿歷山大（Bruna Costa Alexandre），在苦候22年之久後，周一（5日）終於圓夢登上巴黎奧運舞台，與2名隊友出戰乒乓女子團體賽，迎戰南韓的申裕斌、田志希、李恩惠組合。巴西隊最終以1比3落敗，無緣晉級，而以16強成績完成今屆賽事的般娜阿歷山大，帶著笑容開心離場，現場掌聲雷動，觀眾站立歡呼達數分鐘，無一不被這位「獨臂乒乓女將」的經歷所感動。

般娜阿歷山大三個月大時，因血栓導致右手臂被截肢。她七歲開始接觸乒乓球，隨後贏得了許多國內比賽冠軍，並在2016年里約殘奧會及東京殘奧會上，分別獲得一面銅牌和銀牌。

首次兼獲夏季奧運及殘奧參賽席位的般娜阿歷山大，是繼上屆東京奧運的波蘭球手Natalia Partyka之後，是史上第二位「兼修」奧運及殘奧的運動員，也是巴西史上首位同時參加奧運會和殘奧會的運動員。她賽後表示，奧運一直是她的夢寐以求的大舞台，不單為自己而戰，亦是為激勵所有的殘疾人：「永遠不要放棄你的夢想，無論你只有一條腿還是一隻手臂，相信一切皆有可能。經過22年的職業生涯，今天我終於來到了奧運會。」

般娜阿歷山大的巴黎奧運之旅，雖然暫告一段落，但她的腳步並未停歇：「現在我的目標，是在接下來的殘奧會上奪得金牌，希望有機會登上2028洛杉磯奧運會，讓殘疾人融入這個舞台」。完場後，般娜阿歷山大與隊友高舉大姆指致謝，場面鼓舞人心，成為今屆巴黎奧運的最難忘的畫面之一。

般娜阿歷山大為推動傷健共融的奮戰精神，將會延續開去，期待她日後繼續於奧運大放異彩，繼續為所有殘疾運動員樹立榜樣。