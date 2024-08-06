「戰鬥機」李俊亨贏金腰帶完美告別

一連兩日的首屆「香港國際武搏體育節」，在剛過去的周日（4）圓滿結束，重頭戲「亞洲立技之王者大賽」決出6位慈善金腰帶得主，當中壓軸亮相的「轟炸機」向柏榮入室弟子、「戰鬥機」李俊亨成功擊敗前泰國拳王，以一場勝仗來為自己的搏擊生涯作結。至於近年火速冒起的「向氏兄妹」向籽羲和向籽嬴，則雙雙在首回合擊倒對手。

「亞洲立技之王者大賽」戰果：

第1場－男子57.5公斤級專業賽

Reuben Ramsey Sawang（菲律賓／Highland Fitness） 勝 「笑面狐」黃智謙（中國香港／榮拳館）

第2場－男子60公斤級專業賽

「雷電小子」黃智軒（中國香港/Bomber Gym） 勝 「錘子哥」潘杰（中國/廣州神武搏擊俱樂部）

第3場－國際慈善立技之王者 59公斤級拳王金腰帶賽

「少將軍」賈夢強（中國/戈銳武將） 勝 顏嘉展（中國香港/富德拳館）

第4場－國際慈善立技之王者 63.5公斤級拳王金腰帶賽

陳柏灝（中國香港/Apex） 勝 「幽靈」張喬禹皓（中國/戈銳武將）

第5場－國際慈善立技之王者 57公斤級拳后金腰帶賽

「月野兔」向籽嬴（中國香港/Nana Gym） 首回合2分47秒TKO勝 于洋（中國/龔艷麗搏擊俱樂部）

第6場－國際慈善立技之王者 70公斤級拳王金腰帶賽

謝傑丞（中國香港/富德拳館） 勝 「雷擊腿」馬柏榮（尼泊爾/SouthPaw Gym）

第7場－國際慈善立技之王者 65公斤級拳王金腰帶賽

「轟炸機2.0」向籽羲（中國香港/榮拳館） 首回合2分10秒KO勝 「小青龍」王坤亮（中國/眾虎將搏擊俱樂部）

第8場－國際慈善立技之王者 65公斤級拳王金腰帶賽

「戰鬥機」李俊亨（中國香港/榮拳館） 勝 Samphusri（泰國/TFM Sports）