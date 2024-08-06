中國女排力戰5局不敵土耳其　無緣晉級8強

巴黎奧運女子排球8強賽周二（6日）正式打響，是日首場上演的對決由小組首名出線的中國隊對陣土耳其，前者有李盈瑩和朱婷盡取25分和18分，惟後者憑主攻手華加絲(Melissa Vargas)轟下誇張的全場最高42分，中國女排最終在激戰下以局數2比3惜敗，飲恨止步8強。

世界排名第6的中國女排乘分組賽3戰全勝氣勢，8強迎上排名第3的土耳其，中國眾將迅速入局，首局撼贏25：23先下一城。其後土耳其華加絲發力連環扣殺，提升攔網強度，連贏兩局25：21和26：24。不過，局數落後1比2的中國女排未有就此放棄，第四局多次策動快攻得手，上半段大幅領先13：4，土耳其嘗試追分未果，中國隊以25：21再度扳平局數2比2。

決勝局鬥得更激烈，力戰至7分平手後，雙方你來我往互有領先，並僵持至11分，惟土耳其在把握關鍵波上更勝一籌，加上尾段中國隊使用的一個關鍵挑戰未果，最終大勢已去以12：15、局數2比3告負，8強淘汰出局。回顧上屆東京奧運中國女排未能成功出線，而今屆她們闖入8強，更與強敵戰滿5場已算是進了一大步。