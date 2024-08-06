【奧運趣味】「男鳥人」模仿射擊大叔　另類慶祝奪標

奧運場上英雄地，各路群英鬥志鬥力鬥絕技之餘，也互相欣賞勉勵彰顯體育精神。撐竿跳與射擊本來是沒關聯的賽項，但當瑞典「男鳥人」杜普蘭蒂斯在田徑場上奪金後，他特意做了一個瞄準發槍的姿態，原來是向爆紅今屆巴黎奧運的土耳其射擊「瀟灑大叔」Yusuf Dikec作出致敬！

杜普蘭蒂斯周二（6日）大熱奪金，他奠定贏得金牌後，就模仿51歲射擊銀牌得主Yusuf Dikec「左手插袋」，而右手開槍的動作，雖然他的緊身褲沒有袋子，他就作狀將手指攝入褲頭代替。最後他更造出6米25的新撐竿跳世界紀錄佳績，令全場震撼。

兩位奧運獎牌風雲人物忽然產生有趣的結合，相片也在網絡上瘋傳，Yusuf Dikec看到相片後，在個人社交平台出Post，「賀喜杜普蘭蒂斯！」其實Yusuf Dikec乃土耳其老牌射擊手，之所以在巴黎奧運人氣急升，是因為他在場上零裝備、單手插袋作賽的畫面，與專業射擊選手戴目鏡、耳罩等裝備，形成強大對比，令人嘖嘖稱奇。想不到連杜普蘭蒂斯亦被大叔吸引到呢！